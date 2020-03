Augusta, in carcere turni massacranti e mancanza di mascherine, guanti e igienizzante

Turni lavorativi di 8 ore invece che 6 e mancanza di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti e dispenser igienizzanti nel carcere di Augusta per la Polizia penitenziaria.

La denuncia arriva dai sindacati di polizia penitenziaria, Sinappe Sippe (Sebastiano Bongiovanni), Cnpp (Maurizio Sigari), Uspp (Michele Pedone) ed Fns Cisl (Fabio D’Amico).

"Non ci sono disposizioni chiare da parte dell’autorità Dirigente - si legge in una nota - che dovrebbe far evitare gli assembramenti invece ogni mattina senza nessuna precauzione vi è un grave disagio lavorativo e psicologico per il personale. Ci riserviamo di adire nelle opportune sedi giuslavoriste per la salvaguardia dei nostri iscritti".