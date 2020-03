Priolo, Bellanza (Cna): "“Il Comune intervenga a sostegno delle micro imprese del territorio”

“Interventi a sostegno delle microimprese del territorio, in un contesto di emergenza eccezionale che rischia seriamente di dare il colpo di grazia ad un’economia già logorata da troppi anni di crisi economica”.

Queste in sintesi le richieste che il presidente della Cna di Priolo, Giuseppe Bellanza. ha avanzato al sindaco Pippo Gianni.

Bellanza propone al sindaco di “valutare la possibilità di esentare le micro e piccole imprese del territorio dai tributi comunali per l’annualità in corso, compatibilmente con le condizioni di bilancio e normative con l’obiettivo di dare un segnale forte ai tanti concittadini che non potranno fruire di alcun ammortizzatore sociale e difficilmente avranno ristoro dalle previsioni del recente Decreto “Cura Italia”.