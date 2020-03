Priolo, si accascia mentre cammina in strada: muore 50enne

E' stato visto camminare in strada, in contrada Balorda, nella zona di San Focà a Priolo, e all'improvviso accasciarsi al suolo. Per l'uomo, un 50enne, non c'è stato nulla da fare.

Con ogni probabilità potrebbe essere stato un malore improvviso a causare la morte dell'uomo, la cui abitazione è poco distante dal luogo in cui è morto.

Sul posto è stata chiamata ad intervenire la Polizia.