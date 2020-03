Coronavirus, c'è chi continua ad andare in vacanza: 4 coppie di Noto fermate e denunciate in Salento

L'Italia intera vive un momento di grande preoccupazione e difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, eppure c'è chi incurante di tutto continua a spostarsi per andare in vacanza.

Quattro coppie di turisti provenienti da Noto (come riporta l'Ansa) sono stati fermati e controllati dalla Polizia in Salento, a Sant'Isidoro, Marina di Nardò.

Gli otto sono risultati essere quasi tutti pregiudicati. Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nella città di Lecce e sporta denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Tutto questo mentre la provincia di Siracusa, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Regione siciliana, risulta essere terza in Sicilia, per numero di contagi, dopo Catania e Palermo e nonostante i numerosi e incessanti appelli da parte delle istituzioni a rimanere i casa e ad uscire solo per le necessita (lavoro, spesa, salute) previste dal decreto ministeriale.