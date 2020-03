Siracusa, farmaci senza andare dal medico

È possibile anche a Siracusa ricevere medicinali dalle farmacie facendosi comunicare dal proprio medico di famiglia il Numero di Ricetta Elettronica (Nre). Con questa soluzione si intende ridurre gli spostamenti delle persone e scoraggiare la presenza di pazienti negli ambulatori.

“Un'iniziativa che Federfarma ha condiviso con noi – dice l'assessore alla Protezione civile, Giusy Genovesi – e che si aggiunge al servizio di consegna farmaci a domicilio già predisposto dal Comune per dare una mano alle persone sole o con patologie che le costringono a casa, oppure che hanno dei figli piccoli e non sanno a chi affidarli. Colgo l'occasione per ricordare il numero verde della Protezione civile comunale, 800187500, al quale è sempre possibile rivolgersi per ogni esigenza”.