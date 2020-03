Siracusa, al via il servizio di telefonia sociale per tutti

Sarà attivo da domani venerdì 20 marzo il servizio di telefonia sociale per garantire supporto e sostegno psicosociale o solo un po’ di compagnia ai cittadini.

Questi potranno chiamare il 366.8120864, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14; il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 14 e dalle 14,30 alle 17,00.

“Sin dal principio di questa fase emergenziale – spiegano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore alle Pari opportunità sociali, Alessandra Furnari – abbiamo attivato il servizio di telefonia in favore di tutti i soggetti fragili conosciuti e in carico al servizio sociale. Con il passare dei giorni, però, abbiamo riscontrato che lo stato di isolamento, determinato dalla necessità di prevenire il contagio, crea stati di sconforto e malessere in tutta la popolazione. Per questa ragione abbiamo deciso di estendere il servizio di telefonia sociale in favore di tutti”.