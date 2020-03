Siracusa, parte il progetto "La biblioteca chiude...e viene a casa tua"

E' partito a Siracusa il progetto "La biblioteca chiude...e viene a casa tua, presidio culturale per rimuovere le distanze".

Sarà possibile effettuare l'iscrizione remota degli utenti alla piattaforma MLOL per l'accesso al prestito digitale di ebook, quotidiani e periodici. Le modalità per l'iscrizione si trovano sulla pagina Facebook della Biblioteca comunale di Siracusa.

Una volta effettuata la registrazione, si potrà accedere nelle pagine della Biblioteca Centrale di via SS Coronati e in quelle di Belvedere, Santa Lucia, Epipoli e Grottasanta.

Per gli utenti sono stati messi a disposizione video con racconti per i più piccoli, dirette per la lettura condivisa di testi, notizie, consigli, novità, occasioni di riflessione, promozione e condivisione della lettura.