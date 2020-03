Siracusa, controlli della Municipale: verifiche su 2289 persone in 9 giorni

Sono state 2289 le persone controllate 24 delle quali denunciate per inosservanza dei provvedimenti di contenimento sanitario e 3 per altri reati.

Questi i numeri dell'attività di controllo sul territorio da parte della Polizia municipale negli ultimi 9 giorni. A questi vanno aggiunti i 402 controlli di esercizi commerciali, con 3 denunce sempre ex art.650, 2 denunce con sanzioni amministrative e 3 sospensioni di licenze.

"Alla cittadinanza - dice l'assessore Andrea Buccheri - chiediamo di rispettare le regole, di uscire solo per comprovati ed urgenti motivi: solo così sconfiggeremo questo nemico invisibile. E' un messaggio che purtroppo continua a non essere compreso da qualcuno: basti pensare che oggi la Municipale ha segnalato all'Autorità giudiziaria alcuni avventori di bar presso stazioni di servizio che ne usufruivano senza comprovati motivi, ma solo per il gusto di recarvisi ”.

Riguardo i controlli e l'identificazione ai tre varchi della stazione ferroviaria per i treni provenienti da Roma: ieri sera sono arrivati solo 4 passeggeri, uno dei quali febbricitante: dopo i controlli di rito, è stato prelevato come da protocollo da personale del 118 per l'espletamento delle formalità sanitarie.