Siracusa, mercati rionali: l'assessore Burti: "Recatevi in quelli più vicini"

Immediatamente sanificate subito dopo lo smontaggio delle bancarelle, le aree dei mercati di via De Benedictis e in via Giarre, in piazza Adda, dopo il mercato del contadino, e il lunedì a Belvedere, dopo il mercato settimanale, quest'ultimo limitato solo a tre rivenditori di generi alimentari. La rassicurazione arriva dall'assessore al ramo, Cosimo Burti.

"Abbiamo mantenuto operative le aree di via De Benedictis e via Giarre - pribadisce Burti - perché il primo serve i residenti dei quartieri più vicini ad Ortigia mentre il secondo la zona alta. Ragione per cui, l'invito è di recarsi al mercato più vicino e non attraversare tutta la città".

Continua ad operare anche il mercato ortofrutticolo di via Elorina. “Il volume di affari - conclude l'assessore - si è ridotto ma il suo apporto è importante perché rifornisce la grande distribuzione".