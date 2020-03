Coronavirus, da domani controlli dell'esercito anche sulle strade urbane

Da domani i controlli anche nelle strade urbane dei Comuni siciliani vedranno in campo anche l'esercito.

Per la precisione sarà impegnata una parte dei dei militari in servizio nell'Isola, che sarà impiegata anche nei punti di arrivo dei passeggeri.

L'ha assicurato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il governatore Nello Musumeci.

Il presidente della regione aveva avanzato ieri un’ulteriore richiesta formale, iperché allarmato dalla crescita del tasso di contagio.

"Stiamo preparandoci al peggio - ha detto Musumeci - è probabile che l’escalation dell’epidemia possa arrivare alla fine di marzo o ai primi di aprile".