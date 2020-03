Siracusa, prosegue l'attività di sanificazione del territorio

Prosegue l'attività di sanificazione delle strade cittadine a Siracusa. Oggi gli interventi hanno riguardato le vie Servi di Maria, Grottasanta, Alcibiade, Monteforte, Innorta, Danieli, Borgia, Cannizzo, Sicilia, Corinto, Akradina, Diodoro siculo, Lazio, De Caprio e limitrofe.

“Siracusa - dichiara l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri - ha fatto da apripista in tutti i Comuni della provincia e non solo per la attività di sanificazione di scuole e strade. Questo ci rende orgogliosi, visto che abbiamo intuito la gravità del problema e siamo corsi ai ripari. Questa attività - conclude - continuerà sine die e coprirà tutto il territorio comunale".