Scuole a distanza, Zappulla: "Il Ministro ritiri la prima circolare perchè inapplicabile"

Lezioni e compiti a distanza nelle scuole italiane ai tempi del Coronavirus.

"Non tutte le famiglie sono attrezzate per seguire al massimo le indicazioni dei programmi ministeriali" - dichiara Pippo Zappulla Segretario regionale di Articolouno Sicilia - "Ritengo, pertanto, necessario che il Ministro ritiri la circolare e, come richieste da tutte le sigle sindacali della scuola, attivi un immediato confronto"