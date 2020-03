Coronavirus, Musumeci sollecita il potenziamento delle forze dell'ordine

Maggiori controlli e più sanzioni con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia e agli approdi dello Stretto.

Li ha chiesti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nota inviata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, vista la “perdurante diffusa inosservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19”.

Il governatore ha sottolineato come l’Isola sia “una Regione dove il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo momento, si rivela superiore a quello della media nazionale”. Da qui la richiesta di potenziamento delle pattuglie delle Forze dell’Ordine, ricorrendo, in caso di necessità anche all'esercito.