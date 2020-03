Siracusa, il Tricolore illumina la Cattedrale: segno di solidarietà e unione

Il Tricolore illumina la Cattedrale di Siracusa in segno di solidarietà di unione di questa città e di questo Paese in un momento così difficile come questo, fatto di silenzi e di paura da Coronavirus.

Anche nel resto d'Italia tanti i monumenti illuminati con il tricolore.

I balconi siracusani, proprio in questi giorni, si stanno colorando dei colori che commuovono tutti noi, in un momento di grande sensibilità collettiva: verde, bianco e rosso.