Augusta, vertenza Publiservizi: Sudano (NIdiL-Cgil) "Dal Comune nessuna risposta alla nostra proposta"

Ancora nessuna risposta dall'amministrazione comunale di Augusta sulla vicenda che riguarda dei 5 lavoratori che la società Randstad somministra alla Publiservizi che gestisce lo sportello riscossione tributi per il Comune.

Ad evidenziare la situazione è il segretario provinciale della NIdiL-Cgil, Alberto Sudano.

"Nel 2017 - scrive l'esponente sindacale - l’amministrazione si era impegnata ad intraprendere un percorso per la salvaguardia dei livelli occupazionali di questi lavoratori. La decisione del Comune di internalizzare il servizio di riscossione a partire dall'1 gennaio 2020 ha aperto un fronte di discussione tra il sindacato, l’Ente, la Randstad e la Publiservizi. Ci è stato chiesto di inviare una proposta tecnica che consentisse all’Ente di potersi ancora avvalere della preziosa collaborazione dei predetti lavoratori in attività di affiancamento e supporto tecnico agli impiegati comunali. La proposta è stata inviata il 5 marzo scorso,ma ad oggi - conclude - non abbiamo avuto alcun riscontro".