Stretta sui collegamenti in treno: sospeso l'80% delle corse

Ulteriore stretta sui collegamenti ferroviari e marittimi con la Sicilia.

In accordo con Trenitalia il governo regionale ha disposto la sospensione dell'80 per cento delle corse ferroviarie. "La misura sarà operativa da oggi - dice l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone - e si è resa necessaria per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio".

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, i ministri dei Trasporti e della Salute, su proposta della Regione, hanno modificato il decreto del 16 marzo. Due le novità: per il traffico merci continuerà a essere garantito il trasporto delle derrate, ma "possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate". Per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria le corse giornaliere passano da 20 a 4, ma solo dalle 6 alle 21.