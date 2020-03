Siracusa, emergenza coronavirus: la Casa del Pellegrino messa disposizione della Protezione civile

La Protezione civile di Siracusa, da oggi, avrà a disposizione la Casa del Pellegrino per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

La decisione è stata presa dal Santuario della Madonna delle lacrime e condivisa con i soci dell'Aprotur, che ha acquistato all'asta l'immobile per poi donarlo al Santuario.

"Questa decisione - si legge nella nota del rettore del Santuario, padre Aurelio Russo - anticipa la destinazione che il Santuario intende dare alla struttura, cioè quella di accogliere ammalati e pellegrini bisognosi. In questo momento tutti gli sforzi vanno indirizzati per sostenere il nostro sistema sanitario e quindi contribuire in ogni modo a dare manforte a medici ed infermieri per la cura degli ammalati. Si tratta, come previsto nel “Decreto Cura Italia”, di una disponibilità provvisoria legata al momento di particolare urgenza. Terminato il periodo di emergenza, la struttura ritornerà ad essere adibita a luogo di accoglienza dei pellegrini, degli ammalati dell’Unitalsi e delle altre associazioni caritative di assistenza alle fasce deboli della società".

Intanto anche dal Santuario di Siracusa, i devoti invocano l’intercessione delle Lacrime della Madonna, "affinché sia allontanato ogni male fisico e spirituale dai figli

di Dio".