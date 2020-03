Emergenza Coronavirus, in Italia 28.710 malati: 475 morti in un giorno

In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 28.710. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.648 persone; i guariti sono cresciuti di 1.084 unità; i deceduti di 475. Sono 2.257 i malati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.090 su 28.710: il 42,1% del totale.

Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile