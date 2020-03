Coronavirus, Cna Siracusa: “decreto Cura Italia insufficiente, necessario un impegno più concreto”

Una terapia leggera. Così i vertici di Cna Siracusa definiscono il Decreto “CuraItalia” emanato dal Consiglio dei ministri per far fronte, dal punto di vista economico, all'emergenza Coronavirus.

“Siamo consapevoli della enorme difficoltà di dover affrontare contestualmente una emergenza sanitaria ed una economica – afferma Innocenzo Russo, presidente di CNA Siracusa – ma i contenuti del decreto non danno ragione e sostegno reale ad un mondo di micro e piccoli imprenditori che rischia concretamente di non superare questo periodo difficilissimo.

“Già da diversi giorni, nel territorio, venivano registrate riduzioni di fatturato medio superiori al 65% - prosegue il Presidente di CNA Siracusa – oggi di fatto si è fermato tutto e non solo per le imprese soggette a chiusura per decreto ma per tutti i settori economici. Un motivo per cui oggi più di prima servono scelte coraggiose, serve una presenza fortissima dello stato. Occorre alzare l’asticella in favore degli autonomi allineandoli ai valori di cassa integrazione, occorre allungare la previsione di sospensione dei tributi per l’intero anno comprendendo che le imprese non ripartiranno con velocità e non si può pensare che le stesse imprese, con particolare riferimento alle piccole, si possano fare carico in maniera così imponente degli adempimenti e degli oneri inevitabili con questa impostazione. Le stesse previsioni di ammortizzatori sociali temiamo seriamente che determinino tempi di reazione lunghi e con coperture non sufficienti”.

“Questo Decreto, in sintesi – conclude Innocenzo Russo – non può essere la soluzione alle contingenze immediate e per questo motivo sollecitiamo un intervento più forte e rapido a sostegno del territorio che produce”.