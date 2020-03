Coronavirus, Cannata: "rifornire il personale sanitario di mascherine e di dispositivi di protezione"

E' stata presentata, questa mattina, da Rossana Cannata (Fratelli d'Italia) una mozione all’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, che in Aula ha relazionato sulle misure adottate ad oggi in Sicilia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Tra le richieste di Cannata, in primis la necessità di rifornire il personale sanitario di mascherine e di dispositivi di protezione secondo gli standard previsti.

"La mozione - dice Cannata - impegna inoltre il governo regionale a organizzare attività di telemedicina per monitorare i pazienti contagiati e in quarantena nella propria abitazione e a valutare la possibilità di stipulare temporaneamente convenzioni anche con privati per potenziare il numero di ambulanze e automediche. Proposto anche di disporre il tampone, con cadenza settimanale, al personale medico, agli operatori sanitari e a quelli del 118 che operano a contatto con pazienti affetti da Coronavirus. Chiesto, infine, di dotare l’elisoccorso del 118 di barelle di biocontenimento e di creare una task force con la “mission” di curare direttamente per conto della Regione gli acquisti necessari”.