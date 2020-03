Aiuti per piccole e medie imprese, Vinciullo-Castagnino: "La Regione predisponga la procedura"

Il decreto Cura Italia, che prevede la cassa integrazione in deroga per le imprese sino a 5 dipendenti, non può essere applicato in Sicilia se la Regione, entro la mezzanotte di oggi, non predispone la procedura necessaria. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Salvatore Castagnino.

"Invitiamo, quindi, il Governo regionale a predisporre, con l’urgenza del caso, la procedura necessaria che - concludono i due - non è sottoposta all’Accordo Stato-Regione."