Coronavirus, Cafeo: "Riconvertire le fabbriche per la produzione di ventilatori in Sicilia"

Riconvertire le aziende già in possesso della necessaria tecnologia alla produzione di respiratori per i reparti di terapia intensiva della Sicilia. Questa la proposta di Giovanni Cafeo, deputato regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Attività Produttive all’Ars, il quale ha presentato mozione all'Ars

"La guerra contro il coronavirus Covid-19 deve essere combattuta su tutti i fronti e oggi, in piena emergenza, è compito della politica assumere decisioni necessarie anche se non facili" - spiega Cafeo - "Si tratta di un’operazione espressamente prevista nel resto d’Italia, conseguenza della nomina del commissario straordinario Arcuri – spiega ancora Cafeo – tale da prevenire, qualora malauguratamente dovesse verificarsi, il temuto momento di picco del contagio, visto che gli attuali posti letto in terapia intensiva sarebbero del tutto insufficienti”.

“Così come si sta facendo per la fabbricazione di mascherine e dispositivi di protezione dunque – conclude il deputato regionale di Italia Viva – dovrebbe potersi realizzare la riconversione delle linee produttive anche per la produzione dei respiratori che, nel 15% dei casi secondo le ultime stime, di fatto sono indispensabili per salvare la vita ai malati”.