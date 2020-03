Coronavirus, incremento dei casi a Siracusa: i positivi sono 28 (sette in più rispetto a ieri). Dodici in ospedale

Dopo il rallentamento di ieri, la curva del numero di casi positivi a Coronavirus sale a 28 contagiati: sette in più rispetto a ieri, di cui in dodici risultano ricoverati negli ospedali siracusani.

A dirlo è l'ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Regione siciliana, su numeri aggiornati alle 12 di oggi.

In totale, in tutta la Sicilia, sono 282 i casi positivi registrati dall'inizio, 45 in più rispetto a ieri, di cui 129 ricoverati (29 in terapia intensiva), 138 in isolamento domiciliare, dodici guariti e tre deceduti. Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 24; Caltanissetta, 6; Catania, 131; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 47; Ragusa, 6; Trapani, 16.

