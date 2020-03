Siracusa, passeggiate, gratta e vinci e gite: denunce nella zona nord della provincia

Ancora casi di gente che circola nelle città siracusane senza un valido motivo, disattendendo le disposizioni del ministero per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Intensi i controlli dei Carabinieri che segnalano casi di superficialità tra i comuni di Augusta, Melilli, Carlentini, Francofonte e Sortino.

C'è chi va a comprare il gratta e vinci, c'è chi dice di essere di ritorno dal supermercato (seppure sprovvisto di buste con generi alimentari), oppure gente che si sposta in auto a gruppo.

Alcuni giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati trovati in una piazza di Augusta mentre dialogavano tra loro ed ancora, altri, sono stati sorpresi a circolare fuori dai Comuni di rispettiva residenza.

I Carabinieri, oltre a perseguire i comportamenti illeciti, continuano giornalmente a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto del citato Decreto, ricordando che gli unici spostamenti devono essere determinati da “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute” o il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.