Cisl: "La Ragusa-Catania sarà un’opera importante per la provincia di Siracusa"

"La Ragusa-Catania sarà un’opera importante per la provincia di Siracusa". A dirlo Vera Carasi, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Paolo D’Anca, segretario generale regionale della Filca Cisl, dopo gli aggiornamenti sulla realizzazione dell'opera.

“La Ragusa-Catania è stata, da sempre, uno dei principali obiettivi delle organizzazioni sindacali locali – dicono i due segretari – La zona nord della nostra provincia verrà attraversata per parecchi chilometri e questo servirà a rilanciare l’economia del territorio. L’occupazione della mano d’opera, l’indotto, le ricadute economiche per un comparto in crisi, sono, adesso, certezze che dovremo ben gestire. Possiamo dire, senza ombra di dubbio - continuano i due segretari - che questo risultato appartenga anche al sindacato. Le nostre strutture si sono spese in riunioni, manifestazioni, proposte che hanno portato al primo obiettivo".

"Adesso si entra nella seconda fase, quella più operativa - sottolineano Carasi e D’Anca - Musumeci, nominato Commissario dal governo, dovrà velocizzare l’iter per garantire l’avvio dei lavori. Noi vigileremo e spingeremo perché il riscatto di questa terra, di questo territorio, parta anche da questo - concludono Vera Carasi e Paolo D’Anca - Parta da tempi rapidi e certi per realizzare un’opera che darà slancio all’intero sud est siciliano.”