Ragusa-Lentini-Catania, Zappulla : "Si faccia sul serio su tempi, legalità, diritti e sicurezza"

"Si faccia sul serio anche sui tempi, sulla legalità, sui diritti e sulla sicurezza per la realizzazione di un’opera che può rappresentare una importante boccata di ossigeno per il sistema delle Imprese e per l’occupazione già in profonda difficoltà e ora in crisi drammatica per le note vicende sanitarie".

A dirlo è Pippo Zappulla Segretario regionale di Articolouno, a seguito della notizia del Cipe che ha sbloccato i finanziamenti.

"Anni di lotta , di battaglie, di cocenti delusioni – conclude il segretario regionale di Art1 - condotte dai cittadini, dalle Istituzioni locali, dalle organizzazioni sindacali e società civile oggi, grazie anche al coerente impegno della buona politica, vedono segnare una tappa che si presenta fondamentale per la realizzazione di un’opera di civiltà e di sicurezza."