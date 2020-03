Siracusa, mons. Pappalardo compie 75 anni: l'abbraccio del Forum delle Associazioni Familiari e le Sante messe online

Si stringe attorno a mons. Salvatore Pappalardo, che compie oggi 75 anni, il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Siracusa presieduto da Salvo Sorbello. Mons. Pappalardo, che è nato a Nicolosi, è stato ordinato vescovo il 5 marzo del 1998 nella diocesi di Nicosia ed è stato nominato arcivescovo di Siracusa da papa Benedetto XVI il 12 settembre 2008.

Inoltre, proprio nella giornata di oggi arriva la notizia dal Santuario della Madonna delle Lacrime che, oltre al Santo Rosario e alle Sante Messe trasmesse ordinariamente in diretta streaming ogni giorno (dal lunedì a sabato alle ore 8 e 18,30; la Domenica ore 8,00, ore 1200 e ore 18,30), in collaborazione con Radio Maria, sarà trasmessa la preghiera in diretta nazionale con la recita del Santo Rosario e la celebrazione della Santa Messa (senza concorso di popolo)