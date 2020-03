Siracusa si stringe sul web: musicisti, librai, animatori ed educatori a disposizione della città

Musicisti, librai, animatori ed educatori mobilitarsi per proporre attività di lettura, musica, e laboratori online per la comunità siracusana ai tempi del coronavirus.

Questo il progetto #SiracusaCittàEducativa IN...homemade che parte da domani, giovedì 19 marzo, e la cui home page è già disponibile sulle pagine Facebook.

L'iniziativa è di Siracusa Città Educativa e “Librai Educatori Animatori”.

"Ci permetteranno di trascorrere insieme tante meravigliose avventure per grandi e piccini: il claim #Iorestoacasa lo riempiremo leggendo e giocando, cantando, impegnandoci in tanti lavoretti che ci permetteranno di fare passare in fretta questo tempo” - dice l’assessore alle Politiche giovanili e della Famiglia, Rita Gentile