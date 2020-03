Siracusa, sanificazione nelle vie cittadine: stanotte interventi a Tiche e Akradina

Continuano le operazioni di sanificazione nelle vie cittadine. Questa notte nel mirino della Tekra la zona alta della città.

A darne notizia l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri.

Questa notte disinfezione ad Akradina e Tiche, in particolare: via Bulgaria, Mazzanti, Europa, Antonello da Messina, zecchino, via palma, viale tica, via luigi spagna, via Tisia, putia, via olimpiade, sen.di Giovanni, filisto