Priolo Gargallo, rifiuti: chiuse le isole ecologiche

Nel rispetto delle disposizioni del Governo per l'emergenza Coronavirus, Igm Rifiuti Industriali comunica che l’isola ecologica di Via Salso, l’isola ecologica mobile di raccolta ed il punto informativo e di distribuzione delle attrezzature di via Palestro resteranno chiusi.

Resteranno attivi il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, il servizio per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti e di sfalci e potature, il Numero Verde 800 700 999 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e la segreteria telefonica 24 ore su 24 7 giorni su 7, i form di richiesta attraverso il sito www.differenziamopriolo.it/, l’indirizzo mail info@differenziamopriolo.it, la pagina Facebook www.facebook.com/differenziamopriolo/ e l’app gratuita Junker.