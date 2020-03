Catania, positivo un dipendente della multinazionale STMicroelectronics

E' risultato positivo al Covid 19 un dipendente della multinazionale STMicroelectronics di Catania, assente dal 6 marzo. Identificate e contattate le persone che in ST hanno avuto contatti stretti con il dipendente poi risultato positive.

"In via precauzionale, e per attuare le misure e i protocolli più stringenti fissati dalle autorità sanitarie nazionali e locali", l'azienda ha "chiesto ai componenti del team che lavoravano con lui di astenersi dal rientrare al lavoro".