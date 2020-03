Superstrada Ragusa-Catania, il Cipe: "Sarà realizzata con una anticipazione finanziaria della Regione"

La superstrada Ragusa-Catania sarà realizzata con una anticipazione finanziaria della Regione e con la procedura affidata al governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario. Lo ha deciso fa il Cipe.

"Mi sembra un significativo passo avanti - dice Musumeci - anticiperemo oltre 600 milioni di euro sui 750 previsti. È una sfida che dobbiamo vincere, dopo decenni di chiacchiere. Ringrazio il governo di Giuseppe Conte e in particolare il vice ministro Giancarlo Cancelleri, il ministro Peppe Provenzano e l'assessore Marco Falcone per l'importante lavoro preparatorio condotto in questi mesi".

Esprimo il mio apprezzamento perché si conclude così un iter tormentato che ha riguardato una delle infrastrutture più importanti della Sicilia Orientale che collegherà le province di Catania, Siracusa e Ragusa.