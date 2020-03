Siracusa, chiusa la Pista ciclabile e vietata ogni attività: il sindaco firma l'ordinanza

Stop, vietata ogni attività e chiusa la pista ciclabile “Rossana Maiorca” anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo, fino al prossimo 3 aprile. Nel pomeriggio il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha firmato l'ordinanza sindacale che vietata ogni attività alla pista. Niente passeggiate, niente corsette, niente pic-nic all'aperto, niente battute di pesca per tutti i cittadini nel rispetto delle misure contenitive del decreto ministeriale contro l'emergenza Coronavirus.

Sulla pista potranno transitare mezzi e personale autorizzato per motivi di sicurezza o di pulizia.

Una misura chiesta a gran voce dalla cittadinanza a seguito delle tantissime segnalazioni di continui assembramenti in barba alle norme. Già lo scorso fine settimana erano scattati i controlli della Municipale, e tante le denunce arrivate all'Autorità giudiziaria.

Prevista la denuncia per chi non rispetta le nuove disposizioni.