Siracusa, decreto "Cura Italia": Ordine avvocati "Nessun sostegno alla classe forense"

Profonda insoddisfazione viene espressa in una nota del presidente dell'Ordine degli avvocati di Siracusa "per la scelta governativa di non prevedere alcuna forma di tutela e di aiuto per l’intera avvocatura".

Nella nota il presidente Francesco Favi e il segretario, Angela Giunta, invitano i colleghi a valutare ogni forma di protesta "che manifesti la ferma contrarietà della classe Forense su tale atteggiamento.