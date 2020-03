Siracusa, cambia l'autocertificazione: ecco il nuovo modello

Cambia il modello di autocertificazione, necessario per giustificare gli spostamenti improrogabili dalla propria dimora.

Due le novità principali: l’interessato deve auto dichiarare di non essere sottoposto alla quarantena e quindi di non essere risultato positivo al Covid 19; l’operatore di polizia controfirma l'autodichiarazione, previa identificazione del dichiarante.