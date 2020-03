Solarino, rubano 8 quintali di limoni: arrestati in due

Sorpresi a rubare limoni da un fondo agricolo di contrada Berrettazza, nel territorio di Floridia, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato.

E' accaduto ieri pomeriggio: in manette sono finiti Carmela Forte, 34 anni e Danilo Caracciolo, 23 anni, siracusani, entrambi con precedenti di polizia specifici.

I due sono stati notati da una pattuglia del servizio di vigilanza Sicur Service Sicilia, mentre caricavano su due auto, una Peugeot e una Fiat Punto, sacchi di iuta pieni di limoni. E' stato chiesto l'intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato le due vetture mentre uscivano da una stradina sterrata che proveniva da alcuni fondi agricoli. Nel bagagliaio erano stipati complessivamente circa 8 quintali di agrumi.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario dell’azienda agricola, mentre per i due sono scattati gli arresti domiciliari e la denuncia per la violazione del decreto governativo che impone di non uscire di casa se non per motivi validi, oltre che per false attestazioni riportate nell’autodichiarazione che portavano con loro.