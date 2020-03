Siracusa, rallenta il numero dei contagi: i positivi al Coronavirus rimangono 21 (come ieri). Dieci in ospedale

Rallenta la curva dei contagiati da Covid 19 nella provincia di Siracusa. Ad oggi i numeri di pazienti risulta 21, stessa cifra della giornata di ieri. Nessun contagio in più.

A dirlo è l'ultimo bollettino del ministero della Salute, diffuso dalla Regione siciliana, su numeri aggiornati alle 12 di oggi.

In totale, in Sicilia, sono 237 i casi positivi registrati dall'inizio (24 in più rispetto a ieri), di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare, otto guariti e tre deceduti. In dieci sono ricoverati nei nosocomi aretusei.

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 108; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Trapani, 14.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del decreto dei ministri dei Trasporti e della Salute ha previsto la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori da e per la Sicilia. Eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, possono essere concesse solo dal presidente della Regione Siciliana. Per questo motivo è stato creata una mail alla quale far pervenire le eventuali richieste: dipartimento@protezionecivilesicilia.it.