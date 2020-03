Siracusa e provincia, ancora in tanti non rispettano le restrizioni: fioccano le denunce

Chi passeggia, chi chiacchiera e chi fa videochiamate in strada. Ancora intensi i controlli dei carabinieri in particolare nei territori di Avola, Buscemi, Pachino, Noto, Rosolini e Palazzolo Acreide per verificare il rispetto delle direttive emanate dal Governo a fronte dell'emergenza coronavirus.

Anche nel capoluogo aretuseo scoperte diverse persone aggirarsi per le vie cittadine senza un comprovato motivo di necessità.

E poi i più giovani che non rispettano le regole, che vanno al mare o a fare una passeggiata tutti insieme, in particolare tra i comuni di Sortino, Melilli, Lentini, Francofonte ed Augusta.

In due casi i soggetti, sottoposti al controllo, hanno tentato vanamente di fornire false generalità ai militari e sono stati denunciati per false attestazioni o dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale sulla identità.