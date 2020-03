Siracusa, coronavirus: Cisl "Rispetto dei protocolli di sicurezza alla baraccopoli di Cassibile e nelle serre della zona sud"

Baraccopoli di Cassibile e colture intensive nella zona sud: rischi reali da arginare sul fronte della sicurezza. A sollevare le due questioni sono il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Fai Cisl territoriale, Sergio Cutrale.

"Nella baraccopoli di Cassibile - scrivono i 2 esponenti sindacali - questi lavoratori possono essere portatori inconsapevoli del virus o, loro stessi, essere contagiati da chiunque altro. All’interno delle serre si opera al chiuso e lo si fa per diverse ore. Per questo chiediamo che tutti i lavoratori vengano messi nelle condizioni di operare in piena sicurezza.

Sul fronte economico:“Molte produzioni sono state ridotte, altre non hanno mercato – aggiungono i due segretari – Alcune aziende, private della possibilità di esportare prodotti, hanno già ridotto il personale. Altre ancora stanno provando a riconvertire la stessa produzione. Sono settimane in cui si sta cercando di aumentare la produzione per soddisfare il mercato interno. Alcune aziende lo possono fare e lo stanno già facendo; altre - concludono - non possono reggere tutto questo e vanno in affanno".