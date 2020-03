Coronavirus, Musumeci: "Valutiamo tamponi a tutti i sanitari e chiediamo esercito"

Il picco dei contagi in Sicilia, secondo alcuni esperti, potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Lo ha detto il presidente della Regione, Musumeci, questa mattina, intervenendo alla trasmissione di La7 Omnibus.

"Abbiamo un piano B - ha detto ancora - che ci consenta di aumentare di altri duecento i posti per la rianimazione e di un paio di migliaia in generale di sub rianimazione e per gli ospedalizzati non gravi".

Il governatore ha detto di valutare l'idea di fare tamponi a tutto il personale sanitario e e ha ribadito la richiesta di utilizzare l'esercito per controllare gli accessi all'Isola.