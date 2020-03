Priolo, coronavirus: in 5 giorni controllati 25 negozi e 60 persone

Incrementati i controlli del territorio da parte della Polizia Municipale a Priolo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Gli interventi specifici hanno preso il via il 12 marzo e in 5 giorni, quindi fino a ieri, le persone sottoposte a controllo sono state 60 e gli esercizi commerciali 25.

Mentre il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Carpinteri ha chiesto alla ditta che gestisce il servizio di trasporto di sanificare il bus più volte al giorno il Sindaco, Pippo Gianni ribadsce l'obbligo ai suoi concittadini a non uscire da casa se non strettamente necessario.

"Chi ha fatto rientro a Priolo da altri paesi - prosegue - deve comunicarlo al Comune, al medico di famiglia e all’Asp, ed osservare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni, esteso anche ai familiari, se a contatto con il soggetto in questione. La violazione comporterà sanzioni ai sensi dell’art. 650 del codice penale".

La Polizia Municipale sta inoltre contattando tutti i priolesi che lavoravano o lavorano ancora oggi fuori dalla Sicilia, per fornire le procedure da seguire per il rientro.