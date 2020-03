Siracusa, il Comune mette a disposizione dell'Asp strutture in caso di emergenza

Il Comune di Siracusa metterà a disposizione dell'Asp di Siracusa alcune strutture per fronteggiare una eventuale emergenza da Coronavirus.

A riferirlo è il primo cittadino Francesco Italia, sui suoi canali social. Ancora al lavoro gli uffici per valutare le strutture più adatte eventualmente da fornire all'Asp.

Tra queste potrebbe esserci la Casa del Pellegrino, con 71 posti, per una questione di logistica e vicinanza geografica con l'Ospedale Umberto I.