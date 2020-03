Siracusa, uova pasquali per bimbi di famiglie in difficoltà

Si rinnova anche quest'anno, seppur in piena emergenza, la tradizionale raccolta uova pasquali per bimbi famiglie in difficoltà.

L'iniziativa, organizzata ogni anno da La Bacchetta Magica di Antonella Quattropani e Michele Buonomo con il contributo dei ragazzi di AnimaMente Animazione, Clown Unnico insieme a Spank, l’ assessore pari opportunità Alessandra Furnari e Siracusa Città Educativa.

"La contingente situazione - proseguono Quattropani e Buonomo - ci ha indotti a continuare nell'intento di donare un sorriso di gioia a tanti bimbi. Pertanto chi volesse potrà donare liberamente una cifra di almeno 3 Euro, un piccolo gesto simbolico, attraverso un bonifico al seguente IBAN: IT74U0567617295PR0000918291 intestato ad Antonella Quattropani- La Bacchetta Magica . Nella Causale scrivere " Donazione Uova di Pasqua La Bacchetta Magica. Sarà possibile procedere alla donazione entro e non oltre sabato 4 Aprile".

Le uova saranno infatti consegnate ai bimbi secondo l'elenco delle scorse edizioni.