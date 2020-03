Noto, tentato furto in appartamento: denunciato un uomo

Avrebbe tentato un furto in un'abitazione in via Romagnosi a Noto, lo scorso 8 marzo. Per tale motivo la Polizia ha denunciato un uomo, netino di 23 anni.

Dopo l'allarme scattato in appartamento, gli agenti sul posto hanno sorpreso due individui che si stavano allontanando dalla casa ed hanno bloccato uno dei due, minorenne, che è stato arrestato.

A seguito di indagini i poliziotti sono risaliti all'identità del complice, maggiorenne, che nella giornata di ieri è stato denunciato.