La comunità cinese dona mascherine all'Asp di Siracusa

La comunità cinese si sta adoperando per far arrivare mascherine in Italia. In particolare un numero di mascherine saranno donate all'Asp di Siracusa.

A darne notizia è il sindaco Francesco Italia, tramite i suoi canali social.

"Stiamo dimostrando di essere una città molto solidale" - così il primo cittadino in diretta su Facebook parlando dei cittadini siracusani