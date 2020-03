Siracusa, Astrea donerà mascherine realizzate artigianalmente

Parte la realizzazione e donazione di mascherine, prodotto difficile da reperire ai tempi del Coronavirus. L'iniziativa è dall'associazione sociale Astrea, nata in memoria di Stefano Biondo.

"Abbiamo deciso - dichiara Rossana La Monica, presidente dell'associazione - di metterci a lavoro per realizzare le mascherine utili a prevenire la diffusione di questo virus. Abbiamo numerose volontarie che armate di buona volontà, macchina da cucire, stoffa e carta da forno, stanno cucendo centinaia di mascherine utili in questo momento di bisogno".

Le mascherine saranno in cotone si potranno lavare e stirare per garantire maggiore igiene, avranno un’apertura da cui si potrà cambiare all'esigenza la carta da forno “idrorepellente”