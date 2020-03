Siracusa, rifiuti: sanificazione e bonifica delle discariche abusive

Pulizia, sanificazione e bonifica delle discariche abusive. Continuano le operazioni volute dall'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri, e messe in atto dalla Tekra.

Nelle ultime ore bonifiche nelle zone mare, ed in particolare nei pressi della Costa del Sole.

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, effettuata la sanificazione scala Greca, Teracati, via Modica, via Avola, via Gela, viale epipoli, via luigi monti, via salibra, via Pippo Fava; via Canonico nunzio agnello; via Salvatore Raiti; via Antonino Lo Surdo, via randone