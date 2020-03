Avola, il Fapab lancia una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale Di Maria

E' stata avviata, da Fapab Research Center (Centro di ricerca di antropologia forense, paleopatologia e bioarcheologia) di Avola, una raccolta fondi a sostegno dell’ospedale di Avola e dei suoi sanitari per far fronte all’emergenza Covid-19. L'iniziativa è portata avanti di concerto con il sindaco della città, Luca Cannata. Il ricavato della raccolti fondi verrà infatti interamente devoluto al Comune di Avola che provvederà al sostegno dell’ospedale “Di Maria” e dei suoi professionisti al servizio della comunità locale e non solo.

"In questa fase in cui la Sicilia non è ancora stata colpita pesantemente come il Nord - spiega Francesco Maria Galassi, direttore del Fapab - è fondamentale fare ogni sforzo per prevenire l’espansione del contagio. Questo passa sia dal contenersi, evitando di uscire di casa, sia dal fornire la sanità locale del supporto necessario per far fronte a questa emergenza, una grande minaccia per la nostra salute, un dramma che ci sta riportando alle tragedie delle grandi epidemie del passato. Perché proprio noi che abbiamo il privilegio di studiare le tracce di quelle epidemie sugli antichi scheletri - continua Galassi - sappiamo quali rischi corre la specie umana di fronte a un nuovo virus nei confronti del quale non dispone di alcuna immunità".