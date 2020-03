Siracusa, coronavirus: Corallo (Feneal Uil) "Troppi cantieri edili ancora a rischio"

Anche il sindacato del settore edile lancia l'allarme sul rischio contagio sui posti di lavoro.

"Troppe aziende e datori di lavoro - denuncia Saveria Corallo, segretario generale della Feneal Uil - mettono ancora a rischio i propri lavoratori. Ci sono tanti, troppi, cantieri edili – sottolinea – che non rispettano le regolari norme di sicurezza. Ci sono lavoratori che lamentano l’impossibilità di utilizzare le mascherine protettive perché l’azienda è sprovvista. Quello che come organizzazione sindacale chiediamo – conclude Saveria Corallo – è una maggiore attenzione anche per questa categoria di lavoratori, dopo che i riflettori sono stati accesi per la zona industriale. E quello che chiediamo agli stessi lavoratori è di denunciare sempre situazioni di questo tipo".