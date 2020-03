Siracusa, Biamonte-Monterosso: "Nel caso di mancata sicurezza stop in aziende zona industriale"

"Sospendere immediatamente le attività nelle aziende della zona industriale che non sono in grado di realizzare misure di sicurezza". Questa la richiesta di Alessandro Biamonte e Marco Monterosso.

"Siamo consapevoli che il nostro polo industriale è strategico per il Paese in quanto assicura la produzione del 38% dei prodotti petroliferi in Italia, necessari per assicurare i trasporti di derrate alimentari, il riscaldamento, l’energia elettrica, i prodotti per la detergenza,la produzione dei gas medicali e il trattamento dei reflui urbani dei Comuni. Ma oggi la priorità assoluta deve essere la sicurezza e la salute degli operai e di conseguenza di tutti i cittadini".

"Ci aspettavamo molto di più nel decreto ministeriale sulle misure e iniziative volte alla protezione dei lavoratori che stanno garantendo la tenuta economica del Paese in una condizione di grave emergenza. - concludono - Sappiamo che alcune società già hanno applicato tutti i dispositivi di sicurezza ma dalla zona industriale ci aspettiamo molto in questo difficile momento, ci aspettiamo vicinanza alla cittadinanza e al paese con atti forti e concreti, sarà ricordata per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto".